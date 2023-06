Le "KOMBI K6" arrive dans la Métropole dijonnaise

La sono extérieure, installée en quelques minutes, permettra quant à elle d’animer des lieux publics ou privés. Showcase, blind tests, jeux divers et variés… Quand il ne sera pas en direct à l’antenne, le "KOMBI K6" fera donc le show. Le "KOMBI K6" sera connecté au studio via une application professionnelle et un routeur 4 et 5G, afin d’être prêt à partir à tout moment.

À noter que le panneau solaire sur le toit fonctionne parfaitement. Il fournira au "KOMBI K6" entre 2 et 3h d’autonomie...