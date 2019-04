Julien Coquelle-Roëhm lauréat de la Bourse Payot 2019 des MFP

À l'issue de deux jours d'épreuves et d'un multiplex qui a réuni hier les radios partenaires (RTBF, RTS, Radio France, Radio‐Canada et RFI), le jury de journalistes des Médias Francophones Publics a attribué la Bourse Payot 2019 au jeune journaliste français Julien Coquelle-Roëhm. Étudiant à l'École de journalisme de l'Institut d'études politiques de Paris, Julien Coquelle-Roëhm (21 ans) a découvert le reportage radio lors d'une année d'étude passée aux États-Unis en 2017, à la Missouri School of Journalism. Une vocation confirmée par un stage de deux mois effectué cet hiver à la rédaction politique de Radio France Internationale (RFI).