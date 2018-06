Julie d'Europe 1 sur le départ

Chantal Leclerc, dite Julie, née Chantal Séloron est le 7 septembre 1941 à Saint-Étienne. Elle est l'épouse du journaliste Gilles Leclerc.

C'est l'une des grands voix historiques, l'une des marques d'Europe 1 depuis 40 ans. Julie Leclerc (dite "Julie d'Europe 1") va quitter "progressivement" la station, selon le 20h médias de Julien Bellver de l'émission Quotidien sur TMC. Dans un premier temps, elle ne sera plus dans la nouvelle matinale de Nikos Aliagas à la rentrée prochaine. Europe 1 qui inaugurera une nouvelle grille le 27 août, sous l'impulsion du nouveau patron Laurent Guimier.Julie Leclerc est meneuse de jeu à Europe 1 depuis 1976 où elle accompagne animateurs et journalistes, en lançant le top horaire, les émissions et de certaines publicités. Elle est également également co-animatrice des chroniques des humoristes, notamment de Nicolas Canteloup depuis 2005. "En restant en retrait, on dure plus longtemps" explique régulièrement Julie pour justifier le fait qu'elle n'a jamais souhaitée avoir sa propre émission.