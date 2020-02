Journée portes ouvertes de la formation à l’INA

La formation professionnelle à l’INA, c’est une offre exhaustive de formation déclinée en 13 filières. Autant d’expertises métiers et sectorielles portées par 22 responsables pédagogiques permanents et une communauté de 350 intervenants, toutes et tous professionnels référents dans leur domaine. Lors de cette journée portes ouvertes des avantages exclusifs seront réservés aux participants : 20% de réduction sur l'ensemble des formations 2020, un pôle dédié aux questions sur le financement des formations et la possibilité de gagner une formation INA de 3 à 5 jours parmi un large choix. Toute l'équipe de la formation professionnelle de l'INA sera disponible pour échanger sur les projets de formation des visiteurs, faire visiter les 7000 m² d'installations techniques et animer des ateliers et démos.Des navettes INA seront à disposition des visiteurs entre la gare RER de Bry-sur-Marne et l'INA tout au long de la journée.Infos et inscriptions : ICI