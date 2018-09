Jocelyne Tournet-Lammer nous a quittés

Jocelyne Tournet-Lammer était la mémoire vivante du service de la recherche de l'ORTF au sein duquel elle avait œuvré jusqu'à sa suppression en 1974, avant de rejoindre l'INA où elle assura différentes missions auprès de plusieurs directions. Dans les années 2000 elle se consacre principalement à l'écriture de livres et d'articles, et à la valorisation de différents types de patrimoines.

Elle fonde et participe au développement de plusieurs associations à vocation culturelle et patrimoniale telle que l'association Association 2M-MA Mémoire de mondes à Gennevilliers en 2008 qui était en sommeil depuis quelques années.

En 2009, elle écrit "Gennevilliers de A à Z" qui propose vingt-six aspects parfois pittoresques et souvent inattendus de la vie de la commune. En 2013, elle prend la présidence l’APAC (Association des parents et amis du conservatoire de musique).