Radio France rend hommage à Jean Maheu

"Durant ses deux mandats à la tête de Radio France, Jean Maheu s’est entouré d’une équipe de grands professionnels de la radio, qui ont œuvré ensemble, dans une grande harmonie, pour les succès nombreux qu’a connus la maison à cette époque. Très apprécié en interne, il a eu à cœur de laisser s’exprimer tous les talents dans une grande liberté. Sibyle Veil, au nom de tout Radio France, adresse ses condoléances attristées aux proches de Jean Maheu. Nos pensées les plus chaleureuses vont à son épouse Isabelle et à ses 6 enfants et 9 petits enfants" indique un communiqué.