Lawo annonce le décès de son fondateur, Peter Lawo

En 1999, Peter Lawo avait transmis les rênes de l'entreprise à son fils Philipp Lawo. L'entreprise s'est imposée comme l'une des pionnières de la technologie IP dans le domaine de la radiodiffusion et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de réseau, de contrôle, audio et vidéo. . Qu'il s'agisse de Formule 1, de football de Bundesliga ou de Championnats du monde - aujourd'hui, il n'y a presque pas de diffusion d'événements sportifs mondiaux majeurs dans lesquels les produits et les solutions de la société basée à Rastatt n'apportent pas une contribution décisive à la production. Les produits sont développés en Allemagne et fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées au siège de l'entreprise à Rastatt.

Dans une déclaration aux médias, l'entreprise a déclaré: "Avec Peter Lawo, l'entreprise a perdu un ingénieur passionné, un inventeur ingénieux et un entrepreneur dévoué, qui s'est investi corps et âme dans le bien-être de son entreprise même après sa retraite de la direction".

La Lettre Pro de la Radio adresse ses sincères condoléances à sa femme et à sa famille