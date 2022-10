L'animateur Tim Gough décède lors de sa matinale

Tim a commencé sa carrière dans la radiodiffusion en 1985 à Radio Orwell à Ipswich. James Hazel, directeur général de GenX Radio Suffolk , a déclaré à RadioToday : "Tim est à la radio depuis les années 80 et est sorti de sa retraite radio pour s'impliquer pleinement dans notre projet depuis le début, pour ramener la radio commerciale locale dans son Suffolk bien-aimé. Il était extrêmement excité avant le lancement du DAB à la fin du mois. Connaître Tim personnellement, comme je l'ai fait de très près pendant plus de 30 ans, c'était connaître un gars chaleureux, attentionné et amusant que ma famille et moi-même aimions beaucoup. Nous avons le cœur brisé par la nouvelle".