Jean Resseguié : 30 ans d'antenne sur RMC

LLPR - Depuis 30 ans, comment qualifieriez-vous votre relation avec RMC ?

JR - Une belle histoire, une grande partie de ma vie et de mon évolution professionnelle surtout. Le plaisir du quotidien dans une radio qui a toujours été bienveillante avec moi surtout dans le nouveau format. Une véritable marque de confiance et de reconnaissance pour passer de correspondant en région au service des sports avant de décoller grâce au nouveau format où j’ai su et pu trouver ma place aux côtés des consultants qui m’ont tous permis d’apprendre et de progresser. Le sentiment de faire, aussi, partie des meubles.





LLPR - Votre meilleur souvenir ? Votre pire souvenir ?

JR - Le meilleur, c’est la finale de l’Euro 2000 et surtout le but en or de Trézéguet. Un moment particulier pour ma première finale commentée sur RMC alors que je ne suivais l’équipe de France que depuis quelques mois. Car, même si j’ai couvert la coupe du Monde de 98, je ne suivais pas encore les Bleus. Quant au pire, le Mondial de 2010 et la grève de Knysna en Afrique du Sud où j’ai eu l’impression, pendant quelques jours, de faire du fait-divers ce qui n’était pas banal certes, mais qui n’avait rien à voir avec le football.