Jean-François Pérès, nouveau chef des sports d'Europe 1

Europe 1 accueillera, le 3 décembre prochain, un nouveau chef pour son service des sports. Jean-François Pérès rejoint la station de la rue François 1er. Passé par RFI, RMC Sport et CNews, le journaliste a été recruté par Laurent Guimier, le vice-PDG d'Europe 1, pour diriger la dizaine de journalistes sportifs de la radio. Âgé de 47 ans, Jean-François Pérès dispose d'une solide expérience du journalisme sportif. Il a été grand reporter au service des sports de RFI, spécialisé dans le football, l’athlétisme et le tennis. Il fût également rédacteurs en chef du quotidien feu "Le 10 Sport", puis de l’agence RMC Sport et du site rmcsport.fr.