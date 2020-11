Jean-Emmanuel Casalta : "France Bleu est vraiment le grand média global de la proximité"

Rédigé par Brulhatour le Lundi 23 Novembre 2020 à 14:32 | modifié le Lundi 23 Novembre 2020 à 14:32

À l'occasion de cette rentrée, France Bleu a donc renforcé sa puissance en proximité avec une progression tant sur l’antenne et que sur le numérique. Le réseau local de Radio France est écouté par 3 405 000 auditeurs par jour en moyenne (+ 127 000 auditeurs en un an) et enregistre 6.3 % d’audience cumulée pour 5.9% de part d'audience. Analyses avec Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu...