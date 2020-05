Italie : les radios lancent l'opération "I love my radio"

"I love my radio n'est pas seulement une célébration de la radio, mais un signal d'unité et de cohésion dans un moment difficile que l'Italie traverse. Il love my radio veut également témoigner du lien unique et exclusif que seule la radio peut créer avec les auditeurs. Cette voix quotidienne qui marque nos vies et notre histoire à travers les chansons qui nous ont fait chanter, tomber amoureux, rêver et vivre. Et donc, avec le même esprit révolutionnaire avec lequel les premières radios gratuites sont nées en 1975" rappelle le collectif.

Parmi les 45 succès sélectionnés : Richard Cocciante avec "Margerita", Umberto Tozzi avec "Ti amo", Eros Ramazzotti avec "Una storia importante", Lucio Dalla avec "Caruso", Zucchero avec "Senza una donna" ou encore Laura Pausini avec "La solitudine"... bref des tubes qui ont aussi résonné bien au-delà des frontières italiennes.