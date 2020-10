Intempéries à Nice : Laurent Brochet "Il ne faut surtout pas nous oublier"

"La radio a une vraie forcé" a rappelé Laurent Brochet. "Des villages sont coupées du monde". Laurent Brochet dirige Radio Vallée, une radio associative qui diffuse son programme sur 3 fréquences FM (Roya, Bévéra et Vésubie) ainsi qu'en DAB+. Si la radio a souffert des intempéries, Laurent Brochet ne baisse pas les bras et veut mobiliser l'ensemble des radios de la Côte d'Azur sur la durée : "il ne faut pas nous oublier". Les radios sont appelées à diffuser un spot commun "pour entretenir cette communication".Laurent Brochet demande également à ses confrères des stations de continuer à prendre des nouvelles "car dans quelques semaines, on ne parlera plus de nous". Si vous avez des idées pour les soutenir et les aider, vous pouvez contacter Laurent Brochet via le site de Radio Vallée