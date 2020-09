Inscrivez-vous pour assister au RadioTour au Studec

S'enchaîneront plusieurs showcases, à partir de 14h, avec les partenaires du RadioTour qui profiteront d'une visibilité au Studec, mais également en ligne. Médiamétrie, RCS, HyperWorld, la Sacem, BMG Production Music, TDF… présenteront leurs nouveautés, leurs outils, leurs services à destination des professionnels de la radio.Cette première journée se terminera par une table ronde organisée par le CTA Paris Île-deFrance, exclusivement réservée aux dirigeants de radio de catégorie A et B dépendants dudit CTA (inscription obligatoire ICI et avec possible suivi distant). Cette réunion sera conduite par son président, André Schilte, en compagnie de toute l'équipe du CTA de Paris. Il sera notamment entouré de Julien Fregonara (directeur d'Espace Group), Jean-Claud Guillou (président de la FRADIF), François Fyon (directeur des programmes du Groupe 1981)… Une occasion unique de mettre en avant les richesses du paysage radiophonique parisien et francilien aux côtés de quelques acteurs du secteur et autour de cette interrogation centrale : "comment fabriquer un programme d'intérêt local à Paris ?".