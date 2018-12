Inscrivez-vous aux Grands Prix Radio de la pub 2019

Vous avez jusqu'au 7 janvier prochain pour inscrire vos meilleures productions. Les inscriptions sont gratuites, rapides et vous permettent de promouvoir votre créativité. Les Grands Prix de la Publicité Radio 2019 feront l'objet d'une large médiatisation et seront remis le jeudi 24 janvier 2019 à 18h dans le cadre du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, à la Grande Halle de la Villette à Paris.

L’objectif des Grands Prix Radio 2019 est de valoriser et de stimuler la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et digitales (webradios et plateformes de streaming). Le jury est composé de personnalités internationales de la radio, des médias, de la publicité, du marketing, des études, du droit et de la créativité.