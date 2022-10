Inscriptions ouvertes pour le Prix Philippe Chaffanjon

Le Prix Philippe Chaffanjon qui récompense un reportage publié sur un site de presse français et un reportage publié sur un site de presse haïtien ouvre ses candidatures du 20 octobre au 20 décembre 2022. Le Prix poursuit sa volonté de mettre en avant des reportages dans l’ère du temps sur le fond et sur la forme. Reportages multimédias, podcasts, vidéos d’investigation, enquêtes filmées, ou tout autre format innovant sera admissible tant qu’il est publié dans l’année sur un site de presse. Le jury, présidé par Pierre Haski, rappelle que la qualité journalistique et les reportages racontant le monde de manière objective sont des critères primordiaux de sélection. Chacun des reportages primés est doté d’un prix de 2500 euros, remis lors d’une cérémonie à la Maison de la Radio et de la Musique en juin 2023, et se verra publié sur les sites Internet des médias partenaires.