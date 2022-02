Indicateurs au vert pour RADIO-J

L'Arcom vient de sélectionner RADIO-J pour une fréquence DAB+ à Paris. RADIO-J diffusera donc dès cet été ses programmes 24/24 et 7/7 en DAB+, nouvelle norme d’ores et déjà présente dans un grand nombre de voitures et de récepteurs radio : "écoute facile, gratuite, avec un son HD, sans grésillement, et une meilleure couverture" promet la station. Cette diffusion viendra compléter la diffusion sur 94.8 et sur RadioJ.fr". RADIO-J sera ainsi accessible au plus grand nombre.