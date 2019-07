Île-de-France : audience en progression pour Radio Orient

Outre ses 11 fréquences déjà détenues sur la bande FM , depuis juin 2018, Radio Orient diffuse ses programmes, en DAB+ sur le Nord de la France sur les secteurs de Lille, Douai et Dunkerque .Depuis décembre 2018 sur les secteurs de Valenciennes, de Strasbourg, de Mulhouse, de Colmar et de Lyon où elle diffuse déjà en FM. Depuis juillet 2019, elle diffuse aussi à Nantes et La Roche-sur-Yon ainsi qu'à Calais et Valenciennes. L’extension du réseau de Radio Orient se poursuivra courant 2019 en DAB+ sur les secteurs de Rouen , de Bourg-en-Bresse, et Bourgoin-Jallieu. En 2020, de nouveaux secteurs seront couverts par Radio Orient en DAB+ et, notamment à Bordeaux, à Arcachon, à Toulouse, à Tours, à Poitiers, à Toulon, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Annecy, à Annemasse, à Dijon, à Pau, à Bayonne... Le CSA ayant retenu sa candidature sur ces secteurs.