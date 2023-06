IA : l’Unesco et l’UE s’unissent pour accélérer la mise en place de règles éthiques

Depuis novembre 2021, la Recommandation de l'Unesco sur l'éthique de l'intelligence artificielle fournit un cadre normatif commun à tous les pays du monde. Près de 30 pays ont déjà commencé à établir leur législation nationale sur la base de cette Recommandation, garantissant que l'intelligence artificielle respecte les libertés fondamentales et les droits humains, et bénéficie à toute l'humanité.

"Face aux défis pressants engendrés par l'IA, nous devons aller plus vite en apportant un soutien accru aux pays à faible revenu. Je salue la décision de la Commission européenne de se joindre à l'UNESCO pour soutenir ces pays, en finançant la mobilisation d'experts et l'organisation de formations. C’est la coopération multilatérale dans tout ce qu’elle peut apporter de meilleur" a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco.