HyperWorld mise sur un développement à l’international

La France métropolitaine est la zone prédominante en termes d’activité, toutefois HyperWorld s’est déployée depuis plusieurs années dans les DOMTOM, en Espagne, au Portugal, en Turquie, en Suisse, en Belgique mais également via des études ponctuelles en Russie, Bulgarie et Roumanie. HyperWorld poursuivra en 2023 son développement international via une politique de représentation dans chacun des pays ciblés, où l’offre radio est fortement développée (Italie, République Tchèque, Pologne, Amérique du Sud, etc.).Les prochaines années seront également marquées par le développement de son expertise sur le marché de l’audio au sens large. Des discussions initiées en 2022 pourront aboutir dès 2023 à des partenariats forts avec les acteurs clefs du marché.