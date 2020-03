"Hondelatte raconte" reçoit Robert Badinter

Du 2 au 5 mars, Christophe Hondelatte raconte avec Robert Badinter deux procès célèbres au cours desquels l'avocat voit se forger en lui la conviction qu’il faut abolir la peine de mort. Christophe Hondelatte reviendra sur le procès de Roger Bontems et sur celui de Patrick Henry. Deux récits tirés des deux livres de Robert Badinter, "L’Exécution" et "L’Abolition" (Éditions Fayard/ Livre de Poche).

