Hit West sur la route des festivals

Interviews et ambiances en coulisses, extraits de live, portraits de festivaliers, spectateurs, organisateurs et bénévoles… les micros de Hit West seront partout dans le cadre de cette émission de radio incontournable pour plonger dans l’ambiance des grands festivals des régions : L’Armor à Sons-Bobital, le Festival de Poupet, les Francofolies, Le Festival de Cornouailles, les Escales de Saint-Nazaire, Au Pont du Rock, Le Festival du Roi Arthur et bien d’autres…

L'émission "Sur la Route des festivals" sera diffusée à partir du 4 juillet, du lundi au vendredi à 18h30 sur Hit West. À retrouver à tout moment en podcast sur toutes les plateformes.