Hit West se positionne comme la "Positive Radio"

Musique et bonne humeur... Cette saison, Hit West veut réunir la famille à la maison et dans la voiture… et promet "les meilleurs hits, les bons plans, les infos circulation" mais aussi de "belles expériences inédites" comme des rencontres avec les artistes et des sorties insolites" comme avec la chanteuse Angèle qui accompagnera 100 auditeurs invités pour une croisière musicale.

La station mise sur un duo composé de Julien Mahet et Pierre Gaël pour réveiller les auditeurs chaque matin et mettra aussi en avant la jeune scène locale dans "Attention Talents", à 21h30. On notera enfin la diffusion de "La Minute positive" à 7h45, 10h30, 13h45 et 16h45 dont l'objectif est de promouvoir "la quantité de bonnes initiatives qui émanent de nos régions".