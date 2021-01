Depuis le premier confinement, Hit West donne la parole, plusieurs fois par jour, aux porteurs de services et d’entraide, l’occasion de conserver le lien avec les habitants et de mettre en avant les circuits solidaires. En 10 mois, Hit West a offert plus de 140 000 € répartis en espace radio, en achats de chèques cadeaux pour les commerçants locaux (offerts à l’antenne) et en dons versés aux associations.

Pendant tout ce mois de janvier, Hit West lance "La Cagnotte des Associations" : chaque fois qu’une auditrice ou qu’un auditeur gagne des chèques cadeaux, la "Positive Radio" ajoute la même somme dans une cagnotte que se partageront 8 associations de la région.