Hit West organise un "Hit West Live" à Laval

Claudio Capéo (avec son dernier album intitulé "Rose des Vents" sorti en 2022, Jérémy Frérot (connu pour avoir formé le duo Fréro Delavega et pour son dernier titre “Adieu") et Puggy (le groupe de trois bruxellois qui propose un mélange entre pop et rock acoustique, aux influences latines avec un esprit décalé) seront donc réunis le jeudi 30 mai prochain sur la scène de La Fabrique à Laval devant quelque 700 auditeurs. Pour gagner leurs places, ils doivent écouter Hit West et envoyer HWL par SMS au 71 0 71.