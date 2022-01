Hit West a lancé son "Hit West Campus Tour"

Depuis lundi, Julie, Anthony et Sylvain tendent le micro aux enseignants, aux étudiants pour partager leurs expériences et éclairer les jeunes en quête d’orientation. Chaque jour, une nouvelle filière, une nouvelle école ou cCté des métiers est à découvrir en direct entre 12h et 14h, puis en podcast.

Pour cette 4e édition du Hit West Campus Tour, l'équipe a déjà fait étape aux Herbiers en Vendée et à Bruz en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui mercredi, Hit West s'intéresse aux métiers du numérique à la Cité des métiers à Ploufragan dans les Cotes d’Armor avant de prendre les directions de l’ISFEC à Arradon dans le Morbihan puis du Maillé-Brézé à Nantes en Loire-Atlantique.