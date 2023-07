Hervé Gattegno nommé directeur de la rédaction de Radio Classique

Hervé Gattegno a déclaré : "Je suis fier et enthousiaste à l’idée d’animer la rédaction de Radio Classique. C’est une station que je connais bien et que j’apprécie pour son esprit libre et original. J’ai hâte de collaborer avec ses équipes que j’ai pris l’habitude de côtoyer et dont j’apprécie la compétence et l’énergie. Nous continuerons ensemble d’offrir chaque jour, à nos 400.000 auditeurs curieux de décrypter avec nous la marche du monde, une grande matinale d’information".

Hervé Gattegno a débuté sa carrière en 1988 dans la presse quotidienne régionale, au Méridional, avant de rejoindre le Nouvel Observateur. Il s’est spécialisé dans le journalisme d’enquête, notamment au journal Le Monde, auquel il a collaboré entre 1994 et 2007, et au magazine Le Point. Il a ensuite dirigé les rédactions du Journal du Dimanche et de Paris Match (entre 2016 et 2021)