HS Régies Pub - Dans le Nord, les annonceurs préfèrent la radio au digital

Force 1 Publicité est leader dans les Hauts-de-France. La régie commercialise Skyrock à Lille, Virgin Radio, HORIZON, Skyrock, RTL2 et RDL sur Lens-Béthune, HORIZON et RTL 2 à Arras, RFM et Metropolys à Douai, RFM à Cambrai, Delta FM (dont elle est la régie locale exclusive dans toute la région), Fun Radio, RDL, Skyrock à Dunkerque, Delta FM à Boulogne et RDL à Montreuil, Le Touquet et Saint-Pol-sur-Ternoise. La régie vient de renforcer ses positions à Saint-Omer avec Delta FM et Metropolys.