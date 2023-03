HS Habillage - Travailler plus intelligemment avec Voicetracker de RCS

Dans sa configuration la plus simple, le module Voicetracker se présente sous la forme d’un multipiste représentant la séquence micro. La piste du haut est le morceau précédent l’intervention, celle du bas le morceau suivant, et au milieu la voix de l’animateur. Une fois l’intervention enregistrée, le module permet de retoucher les transitions, de modifier les fade-in, fade-out, ducking, courbes de volume, et d’y ajouter d’autres éléments audio pour enrichir le voice track. Un bouton permet ensuite de passer à la prochaine position à enregistrer. En bonus, tous les autres modules de Zetta (Hot Keys, Stacks, ZPlayer…) sont également exploitables pendant l’enregistrement afin de produire des voice tracks évolués.

La facilité d’utilisation du module Voicetracker est déconcertante. "Lorsque j’ai été connecté à Zetta2GO, j’ai été très surpris. On a quasiment du mal à voir qu’on fait du voice track. Il est ainsi possible de rentrer dans une intro de disque et de désannonce. C’est assez incroyable. Ça change complètement la vision du voice track", déclare Romuald, voice tracker indépendant travaillant sur de nombreuses stations équipées en Zetta.