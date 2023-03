HS Habillage - 21 Juin : du "cousu main" pour Nostalgie Belgique et Nostalgie+

LLPR - Vous avez confié l’habillage à 21 Juin Production. Pourquoi ce choix ?

JFP - Nostalgie travaille avec 21 Juin depuis 2011, soit bien avant que j'en sois devenu le directeur des programmes. C’est à l’époque Joël Habay qui avait fait appel à Frédéric Herbays pour réinventer l’habillage de Nostalgie. J’ai la chance, aujourd’hui, de bénéficier de cette belle et fructueuse collaboration que je ne vois aucune raison de remettre en cause. En effet, Éric Renard et son équipe produisent pour nous du "cousu main", avec des propositions inédites en rapport avec nos besoins précis, alors que d’autres feraient davantage dans le "prêt-à-porter". La manière de travailler est très simple : nous précisons nos souhaits à Éric Renard qui, en véritable connaisseur de l’univers de la radio, y répond de manière originale et créative. C’est un échange basé sur du partenariat plutôt qu’une simple relation client à producteur. Grâce à 21 Juin, nous n’entendons pas sur d’autres radios en Europe un habillage très similaire.



LLPR - Quels sont vos critères en matière d’habillage ?

JFP - L’habillage est un élément capital du rayonnement de notre marque. Nous souhaitons qu’il soit présent dans l’esprit de nos auditeurs, qu’ils le reconnaissent immédiatement et qu’ils aient envie de le chanter. Il doit également être en accord avec le format musical et les différents types de sons qui le composent. Nostalgie couvre aujourd’hui près de six décennies… autant dire qu’il y a un gap important entre le rock du début des années 60 et les parfums R’n'B ou électro des années 2000 et 2010. Et pourtant, tout cela doit s’harmoniser et permettre à l’antenne d’être la plus fluide possible. C’est pourquoi nous avons une bibliothèque de jingles qui comprend, aujourd’hui, plus de 500 jingles qui nous permettent, avec des durées et des attaques différentes, de mixer (presque) n’importe quoi. Chaque année, nous en faisons produire de nouveaux, afin de toujours coller au plus près des différents univers musicaux que nous couvrons.



LLPR - Comment s'effectue la sélection à l’antenne ?

JFP - Sur Nostalgie, ce sont les animateurs qui choisissent quel jingle enchaînera tel titre avec tel autre. Cela fait intégralement partie de la réalisation de leur émission. C’est là que les animateurs peuvent laisser parler leur créativité et leur sens du mixage. Je crois que beaucoup d’entre eux seraient d’ailleurs frustrés de se voir imposer les jingles à utiliser. Je ne suis pas un fan absolu des produits standardisés… et avec une quinzaine d’animateurs qui peuvent ainsi laisser parler leur sens artistique, ça laisse beaucoup de place à la diversité.