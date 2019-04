Groupe M6 : chiffre d'affaires en hausse pour les radios

Le pôle RTL Radio maintient, sur la vague janvier-mars 2019, sa position de premier groupe radio privé de France avec une part d’audience de 18.2% sur les auditeurs âgés de 13 ans et plus. Cette performance lui permet d’afficher une avance de + 4.3 points sur son premier concurrent commercial. RTL, première radio privée de France, réalise une part d’audience de 11.8%. Fun Radio conserve une part d’audience de 3.6% sur l’ensemble de la journée et voit sa matinale "Bruno dans la radio" gagner +0.7 point par rapport à la dernière vague de novembre-décembre 2018. Enfin RTL2, station musicale leader du segment "jeunes adultes", réalise une part d’audience de 2.9%, en progression de + 0.2 point par rapport à la vague de novembre-décembre 2018.