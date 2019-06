Grille d'été : pas de vacances pour RMC

RMC reste mobilisée tout l’été. "À partir du 1er juillet, RMC est la seule radio à poursuivre ses programmes, à garantir à ses auditeurs la continuité de son antenne et à les accompagner sur la route des vacances" explique la station. Point d'orgue : "Le Grand Rush" du vendredi 2 août à 14h jusqu’au samedi 3 août à 14h. À l’occasion du "chassé-croisé" estival, RMC produira un long programme avec

François Sorel et Christian Recchia : 24 heures d’antenne non-stop. Les reporters de RMC se succèderont pour donner les conditions de circulation sur les routes de France depuis les barrières de péage stratégiques, gares, aéroports... Toutes les 30 minutes, un point trafic, la météo et la météo des plages,



Les auditeurs participent à ce "Grand Rush" en intervenant en direct au 3216 pour donner leurs informations trafic, leurs bons plans de l’été, leurs anecdotes de voyage, des idées de sorties et d’hébergements.