Fun Radio lance une nouvelle campagne TV

L’idée de cette campagne de publicité est de montrer qu’il y a une vie "sans" et une vie "avec" Fun Radio. On voit dans les 3 films un moment de vie quotidienne d’un auditeur où le "Fun" n’est pas toujours présent : dès que le son de Fun Radio arrive, l’animateur transforme le moment en instant de fête et de joie : "Du Fun dans votre vie !". La campagne est, depuis hier jeudi, diffusée sur les antennes du Groupe M6 (M6, W9, 6ter et Gulli) ainsi que sur les réseaux sociaux de Fun Radio.

La direction de la création publicitaire a été confiée à Virginie Monteil et Antoine Mathou. la production exécutive à l'Agence Plan B.