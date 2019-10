Fun Radio Belgique : la libre antenne gagne une heure

La libre antenne "Mike sur Fun Radio" sera également à l’antenne tous les dimanches de 20h à 22h. Au programme : des jeux déjantés, de l’humour décalé et toujours plus de défis avec les auditeurs qui sont au centre de cette émission ultra-connectée.

"Cette décision témoigne de la confiance que nous plaçons en notre libre antenne. C’est un plaisir pour nous d’annoncer que Mike divertira nos auditeurs une heure de plus tous les soirs" a expliqué Lloyd Byloos, directeur d’antenne de Fun Radio Belgique.