Fréquence Sud Pays d'Aubagne, une vraie webradio locale

Au tout début, il y a en effet une radio libre lancée dans la cité phocéenne en 1981. Mais Fréquence Sud n'a vécu qu'une dizaine d'années... avant de revivre grâce à la radio digitale et à Radionomy. Voilà qui a redonné vie à cette radio sans le budget trop lourd d’une radio FM ni le nécessaire accord du CSA pour émettre.La marseillaise Fréquence Sud a donc recommencé ses émissions en 2010 sur le web avec les pionniers des années 80 que sont Isabelle Ravanel, Hervé Châtel et Alain Autun. Et en 2015, une petite soeur dédiée au pays d’Aubagne à côté de Marseille a également vu le jour, avec la même équipe, avec des cigales et quelques répliques cultes des films de Marcel Pagnol dans les jingles. Il faut dire qu’Aubagne est la ville de naissance de l’auteur de la fameuse trilogie.