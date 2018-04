Frédéric Schlesinger envisage "un rebond décisif à la rentrée prochaine"

Écoutée chaque jour par 3 682 000 auditeurs, Europe 1 affiche sur la vague Médiamétrie de janvier-mars 2018 une audience cumulée de 6.8%, en hausse de 0.2 point par rapport à la vague novembre-décembre 2017. Pour l'équipe, il s'agit d'un "premier rebond de 140 000 auditeurs, qui marque le début d’une stabilisation de l’audience, après deux saisons 2015-2016 et 2016-2017 au cours desquelles la station a perdu 900 000 auditeurs, soit 20% de son audience".

Pour Frédéric Schlesinger : "cette première phase était indispensable au renouveau de la station tant dans ses contenus éditoriaux que dans sa stratégie digitale et s’ouvre désormais la voie de la reconquête. Je suis convaincu, qu’Europe 1, forte du professionnalisme et de la grande qualité de ses équipes, peut désormais envisager un rebond décisif à la rentrée prochaine".