Frédéric Antelme rejoint Radio Nova

D'abord, "sur un Grand Mix renouvelé ouvert à toutes les musiques actuelles". Radio Nova veut confirmer sa place de "première radio privée la plus diverse de France" avec plus de 2 000 titres différents par mois rassemblant de plus de 1 450 artistes singuliers selon Yacast. Ensuite, "sur une singularité affirmée" : Nova est originale à 96% selon Yacast. De plus, "sur un parti pris résolu pour la découverte et les nouvelles tendances" avec 50 % des titres programmés qui ont moins de 6 mois selon l'Arcom. Enfin, "sur un engagement culturel confirmé" avec plus de 4 heures par jour dédiées à l’actualité musicale et culturelle.

Par ailleurs, notons que Jean-François Latour poursuivra aux côtés de Frédéric Antelme sa mission de consolidation et de réaffirmation de l’identité musicale et culturelle originale et singulière de Nova.