Frank Lanoux signe un Dictionnaire amoureux de la radio

La radio est un média unique, un métier de passion et d'auditeurs passionnés. De A comme " addiction ", à Z comme " zauteurs ", ce Dictionnaire amoureux, révèle l'attachement à ce média pas comme les autres. Animateurs, directeurs de stations, DJ, ... c'est toute une profession qui célèbre ici ce trait d'union entre nos vies. Le lecteur entrera dans les coulisses de ses stations préférées avec les plus grandes voix. Il y glanera des anecdotes inédites et revivra certains des plus grands moments de l'actualité.

Média de l'instant, la radio est aussi celui de la proximité. "De cette relation si particulière, nait une fidélité qui a permis à la radio de surmonter les récents bouleversements technologiques" écrit Frank Lanoux.