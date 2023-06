Frank Lanoux : "Il faut défendre la radio contre la dictature de l’image"

"Ce projet de livre est presque militant ou activiste par rapport à la radio, car on la critique tellement" (...) "Il faut défendre la radio contre la dictature de l’image" a indiqué Frank Lanoux au micro de franceinfo au sujet de la radio "une vraie expression de la vie".Quelque 120 personnalités ont collaboré à ce "Dictionnaire amoureux de la radio" qui parait chez Plon et qui sera présenté ce jeudi 1er juin, en présence de l'auteur, lors du RadioTour à Lille. Frank Lanoux participera à une table ronde intitulée " Regards croisés sur le futur de la radio ".Ce jeudi, vous pourrez rencontrer Frank Lanoux, au Mercure Centre Vieux-Lille (27 rue des Tours) à Lille. Il dédicacera son ouvrage durant l'après-midi. Mieux vaut vous inscrire, ICI