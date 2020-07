François Damiens fête la Belgique sur Nostalgie

"L’idée de l’inviter à pirater l’antenne de Nostalgie est venue en regardant "Mon Ket" son film tourné en caméras cachées. Nous lui avons proposé de reprendre son personnage peu fréquentable de Dany Versavel et de présenter à sa manière et avec beaucoup de second degré ses chansons préférées dans "Le Hit à Dany". On vous garantit un François Damiens pur jus, sans filtre et comme on l’aime…ou pas" a promis Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie Belgique.