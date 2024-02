France Télévisions déploie une nouvelle offre de podcasts

Le format, alliant rigueur intellectuelle et accessibilité, permet aux invités experts et aux acteurs de terrain d’apporter une perspective éclairée et captivante sur des sujets qui touchent de près ou de loin toutes les générations. À travers cette offre, France Télévisions renforce son engagement sur les plateformes de podcasts et rappelle l’importance fondamentale des Outre-mer au sein de notre société et plus largement dans le monde.