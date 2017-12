France Musique modifie ses fréquences en Occitanie

S’agissant de la diffusion par voie hertzienne des programmes de Radio France, une très bonne couverture du territoire métropolitain est assurée. Les trois principaux réseaux nationaux que sont France Inter, France Culture et France Musique couvrent environ 95 % de la population métropolitaine et le réseau France Bleu couvre quant à lui 86 % de la population.

Dans le cas de France Musique, cette chaîne de Radio France se positionne comme "un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les oeuvres du patrimoine et la musique vivante". France Musique a diffusé environ 600 concerts en 2016 (contre 800 en 2015) dont 150 issus de la captation des concerts des formations musicales de Radio France et a retransmis 320 concerts (contre 400 en 2015) enregistrés par les équipes de Radio France en dehors de la Maison de la radio, dont près de la moitié en régions.