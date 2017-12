100% arrive à Toulouse sur la fréquence 90.5 MHz

Après de longs mois d'attente, et plusieurs tentatives, 100% décroche finalement Toulouse. La station, historiquement située près de Mazamet, et qui développe désormais une quarantaine de fréquences en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine, sera diffusée sur la fréquence 90.5 dans la Ville Rose. Le réseau régional gagne également une autre fréquence à Cahors (103.0) où Totem est fortement implantée, cette dernière arrivant à Albi (93.0) bastion de 100%. Notons que Radio FG sera elle aussi bientôt diffusée à Toulouse et que Jazz Radio arrive à Rodez.



Enfin, Toulouse FM obtient de nouvelles fréquences, en plus de celle de Toulouse qu'elle exploite depuis plusieurs années, à Axe-les-Thermes et à Pamiers près de Foix ainsi qu'à Auch dans le Gers. Radio Classique va être diffusée à Montauban.

Soulignons enfin que le réseau France Bleu, via France Bleu Toulouse, activera prochainement des fréquences à Albi, Auch, Cahors, Carmaux, Castres, Figeac, Mazamet, Montauban, Pamiers, Rodez, Saint-Gaudins, Villefranche-de-Rouergue, Lourdes et Tarbes.