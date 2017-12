France Bleu Toulouse devient France Bleu Occitanie

Le dernier appel à candidatures à Toulouse aura eu des répercutions jusque dans l'appellation de France Bleu Toulouse qui devient officiellement aujourd'hui mardi, France Bleu Occitanie. Et c'est bien normal pour cette station locale de Radio France qui va émettre dorénavant ses programmes au-delà de la capitale de l'Occitanie. "Cette semaine nous ouvrons à Saint-Gaudens, puis Pamiers et Auch. Le reste de l’extension sera terminée on l’espère au premier semestre 2018" a indiqué Pierre Galibert, directeur de la station à France 3 Occitanie. La chaîne locale rappelle d'ailleurs que " Pour ne pas faire de mécontents, le CSA vient d’ailleurs d’accorder à 100% Radio la fréquence 90.5 MHz à Toulouse, jusqu’alors utilisée à… France Bleu Toulouse (qui va donc déménager de fréquence en plus de son changement de nom)".