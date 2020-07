France Musique fait son festival

Enfin, l'Acte III, "Le concert de 20h à 23h". Grâce à ses enregistrements et ses archives, la chaîne diffusera les grandes heures des festivals en respectant leur chronologie : Festival d'Aix-en-Provence (6/11 juillet), Festival Radio France Occitanie Montpellier (13/25 juillet), Chorégies d'Orange et Festival de Beaune (les week-ends de juillet et août), Festival Jazz in Marciac (du 27 juillet au 1er août)... Également à l’affiche des concerts inédits du Festival de Saintes et du Festival de La Roque d’Anthéron (en direct du 1er au 11 août). Et des soirées parmi les grandes heures des festivals de Salzbourg, Bayreuth, Verbier et aux BBC Proms.