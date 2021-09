France Médias Monde reçoit le Prix "Entreprise & Salariés Aidants"

Cette distinction vient récompenser les nombreuses actions mises en œuvre par France Médias Monde pour accompagner ses salariés aidants (accompagnement individuel, capsules et webinaires d’information sur les dispositifs existants, etc.) ainsi que sa volonté d’intégrer pleinement à sa politique diversité et handicap les situations d’aidance (dispositifs prévus dans l’accord handicap de FMM élargis aux salariés aidants, sensibilisation des collaborateurs et collaboratrices, mobilisation spéciale durant la Journée nationale des aidants, etc).