France Médias Monde plaide pour l’accès à l’information

Pour contourner les obstacles et continuer d’assurer leur production et leur distribution d’informations fiables, les membres du DG8 s’unissent pour répondre notamment à la mésinformation et la désinformation croissantes. Pour y remédier, les médias d’information internationaux peuvent aider les auditoires à faire la distinction entre les informations vérifiées et infox. Chacun des membres du DG8 s’y efforce. Certains ont adopté des normes, comme la certification Journalism Trust Initiative (JTI) de Reporters sans frontières (RSF), à l’image de France Médias Monde qui vient d’obtenir ce label qui garantit l’indépendance, la fiabilité et le professionnalisme des médias. D’autres ont adhéré à des initiatives sur la traçabilité du contenu comme la nouvelle norme Content Credentials. Ce projet, lancé en 2019 sous le nom de "Project Origin", est devenu une norme universelle en code source libre qui avertit l’auditoire lorsque le contenu original a été modifié. Cette solution est le fruit d’une collaboration entre les éditeurs de contenu, les plateformes de distribution et les fabricants d’équipement qui forment la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) : la BBC, CBC/Radio-Canada, The New York Times, Microsoft, Adobe, Omnicom, Publicis, Intel, Sony et Arm.