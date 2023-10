France Médias Monde obtient la certification JTI

L’ensemble des réponses apportées par France Médias Monde à cette évaluation sont rendues publiques sur la plateforme jti-app.com dans son rapport de transparence. Celui-ci a fait l’objet d’un audit externe par un organisme tiers indépendant (Deloitte) qui a certifié l’exactitude du rapport et la conformité de France Médias Monde aux standards éthiques et déontologiques de la JTI.Dans un contexte international marqué par l’aggravation des manipulations et des infox, l’obtention de cette certification réaffirme le statut et le rôle majeur des médias de France Médias Monde pour apporter une information libre, indépendante, vérifiée et équilibrée à ses publics mondiaux, en français et en 20 langues étrangères.