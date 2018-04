France Médias Monde : nouvelles auditions au CSA

Deux candidats sont en lice pour accéder au poste de président de France Médias Monde : Michel Goldstein (auditionné le mercredi 18 avril à 8h45) et Marie-Christine Saragosse auditionnée le mercredi 18 avril à 11h00). Dans le premier temps, le candidat exposera sa candidature ; cette présentation (une heure maximum), ouverte au public, sera filmée et diffusée en direct sur csa.fr, accompagnée d’une traduction en langue des signes ; les enregistrements seront ensuite disponibles sur le site du Conseil ; Le second temps sera consacré à un entretien avec les membres du CSA ; cette partie (une heure maximum) se déroulera à huis clos compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000.

Le Conseil prendra sa décision à l’issue de ce cycle d’auditions.