France Culture : un premier podcast savoirs & sciences dédié à la jeunesse

Dans ce voyage initiatique en 12 nuits, Chloé (interprétée par Léopoldine Serre), 11 ans, pipelette et espiègle, est guidée par sa grand-mère un peu sorcière, Hélène (interprétée par Anne Canovas), pour reconnaître les constellations, et comprendre d'où viennent ces histoires de grande et de petite ourses ou encore celle de la voie lactée. Pour en savoir plus sur l’origine des étoiles ou l’avenir des nébuleuses, elles se projettent ensuite dans un voyage interstellaire - les deux pieds sur Mars et Vénus, à l'intérieur d'un trou noir... où l’astrophysicienne Françoise Combes répond à toutes leurs questions.